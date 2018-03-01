بالصور.. سفير الفاتيكان بالقاهرة يزور مطرانية سوهاج

كتب- إسلام ضيف:

زار الأسقف برونو موزارو سفير دولة الفاتيكان بمصر، صباح اليوم الأربعاء مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج، حيث كان في استقباله الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، وعدد من الآباء كهنة المطرانية، والأنبا يوسف أبو الخير مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك وعدد من الكهنة الكاثوليك.

وقال القس بولس حليم في بيان له، إن السفير زار كنيسة الشهيد مار جرجس، وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم، الواقعتان داخل سور المطرانية، وأن زيارته أن تأتي ضمن زيارته لمحافظة سوهاج، والتي من المقرر أن تستغرق خمسة أيام.

وأوضح حليم أن موزارو سيتوجه غدًا الخميس، إلى مطرانية طما؛ لتقديم واجب العزاء في نيافة الأنبا فام أسقف طما الذي توفي يوم الأحد الماضي.