التصفية النهائية لمسابقة التلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة بدأت إجراءات التصفية النهائية لمسابقة التلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية بدءا من 27/2/2018 إلى 2/3/2018 بمقر المركز الثقافي التعاوني لمحافظة الإسكندرية، وبمشاركة الطالبة والطالب الفائزين بالمركز الأول على مستوى المديريات التعليمية.

أوضح هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، أن المسابقة تهدف إلى تكريم الطلاب المتفوقين علميًا واجتماعيًا، وحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة التربوية.

وأضافت إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أنه من خلال المسابقة سيتم التعرف على المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

أفاد عادل عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية أن العدد المستهدف للمشاركين في التصفية النهائية (54) طالبا وطالبة يمثلون جميع المديريات التعليمية.