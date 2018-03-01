جائزة "باديب للهوية الوطنية" تكرم عددًا من رموز العطاء الوطني العربي

كتب- محمد لطفي:

كرمت جائزة "باديب للهوية الوطنية" اليوم الأربعاء، العديد من رموز العطاء الوطني العربي وعلى راسهم عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، والموسيقار العالمي المصري عبده داغر، والعالم الراحل حسين نصار، والفنان هاني شاكر، ورائد لتعليم الرقمي سيد عبد العال.

كما تم تكريم الموسيقار السعودي عبادي الجوهري ،والفنان التشكيلي السعودي فيصل العتيبي، والباحث والكاتب زيد بن علي الفضيل، والشاعر والسفير السعودي السابق عبد العزيز خوجة، والناقد الفني أسامة أبو طالب.

ووقف جميع المكرمين على خشبة المسرح لالتقاط الصور التذكارية.

وكانت مصر قد فازت بأربع جوائز من بين سبعة، في ختام الدورة الأول لجائزة "باديب للهوية الوطنية" والتي أطلق عليها اسم المناضل الوطني المصري عمر مكرم.

يذكر أن جائزة "باديب للهوية الوطنية" هي جائزة ثقافية عربية مقرها الدائم القاهرة، تم تدشينها خلال مؤتمر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2017 برعاية وزارة الثقافة المصرية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -جامعة الدول العربية، والجائزة لا تهدف للربح وتصدر بدعم كامل من مركز أحمد باديب للدراسات والاستشارات الإعلامية.