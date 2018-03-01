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عماد الدين:٢٠ منحة دراسية لوزارة الصحة السودانية للدراسة بالبورد المصري

12:12 ص الخميس 01 مارس 2018
عماد الدين:٢٠ منحة دراسية لوزارة الصحة السودانية للدراسة بالبورد المصري

الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان، تقديم ٢٠ منحة دراسية لوزارة الصحة السودانية للدراسة بالبورد المصري والزمالة المصرية، كمساهمة من مصر في تعليم الأطباء السودانيين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة والسكان، بنظيره السوداني، بحر ادريس أبو قردة، مساء اليوم، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد بجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى طلب الجانب السوداني علاج المرضى المصابين بأمراض نادرة في الأورام والأوعية الدموية في مصر بالإضافة إلى إمكانية إرسال أطباء استشاريين ومتخصصين في التخصصات الطبية الدقيقة إلى السودان، وهو ما تم الموافقة عليه بكل ترحيب.

وكشف وزير الصحة والسكان عن طلب الجانب السوداني توفير منح دراسية، مشيراً إلى أنه تم الموافقة على تلك الطلب، وتم منح ٢٠ منحة دراسية، ١٠ منهم بالبورد المصري التابع لهيئة التدريب الألزامي للأطباء والذي سيصبح من أفضل الشهادات المصرية والدولية للدراسات المهنية للأطباء، و ١٠ آخرين للزمالة المصرية.

وزارة الصحة السودانية البورد المصري أحمد عمادالدين راضي منحة دراسية الأطباء السودانيين

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