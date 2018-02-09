برلماني: مستعدون لارتداء الزي العسكري والمشاركة في عمليات الجيش

كتب- محمد نصار:

أعلن النائب ثروت بخيت عضو مجلس النواب بدائرة عين شمس، عن مساندة القوات المسلحة الباسلة وعملية إنفاذ القانون، مؤكدًا ثقته وأبناء دائرته في جيش مصر العظيم ورجال الشرطة الأبطال.

وأعرب بخيت في بيان له، الجمعة، عن استعداده وكل أبناء دائرته لارتداء الزي العسكري للوقوف خلف القوات المسلحة للدفاع عن الأراضي المصرية ومساندتهم في الحرب المقدسة ضد الإرهابين الخونة.

وقال النائب: "سيروا علي بركة الله.. الشعب المصري عن بكرة أبيه خلفكم في حرب الوجود.. دمتم لنا ودامت مصر المدافعة عن العالم كله".

وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، الجمعة، عن تنفيذ القوات المسلحة لعملية شاملة بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية للقضاء على العناصر الإرهابية، تنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسي للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وقال المتحدث العسكري "في البيان رقم واحد للعملية الشاملة للقضاء على الإرهاب 2018" إن العملية تهدف إلى تطهير المناطق التى يتواجد بها عناصر إرهابية، لاقتلاع الإرهاب وجذوره.