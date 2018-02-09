الحركة المدنية عن العملية الشاملة "سيناء 2018": "نساندها بغير حدود"

كتب- محمد قاسم:

أكدت الحركة المدنية الديمقراطية، على دعمها للعملية الشاملة "سيناء 2018" التي أعلن عنها المتحدث العسكري صباح اليوم الجمعة.

وقالت الحركة في بيان نشره القيادي بالحركة والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إنها تدعم كل عمل يستهدف هزيمة الارهاب واجتثاث جذوره ويوجه نصله ضد الميليشيات التكفيرية التي تنشر الإرهاب الأسود الذي حصد أرواح الشهداء الأبرار من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين".

وأضافت الحركة، أنها تساند بغير حدود كل عمل يتصدى للمشروعات المشبوهة لتفريغ سيناء من أهلها وإقامة وطن بديل للفلسطنين في سيناء كما صرح بذلك حكام البيت الأبيض وتل ابيب بكل تبجح.

ووجهت الحركة التحية للمقاتلين الذين يدفعون عن مصر وفلسطين هذا الخطر للحفاظ على حدود مصر وأمن شعبها.

وتابعت: "نؤكد على حاجتنا لاستراتيجية شاملة للنصر تتضافر فيها مع المواجهة الأمنية مواجهة سياسية واجتماعية وثقافية شاملة تنتصر لدولة المواطنة والقانون، وتؤمن بدور الشعب الحر الواعى المنظم في حسم المواجهة بالتعاون مع المقاتل المصري في الجيش والشرطة ضد الإرهاب الأسود ومن أجل مواطن حر في وطن حر".​