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بالصور.. مصطفى الفقي: السيسي رئيس مجتهد نظيف اليد

11:12 م الجمعة 09 فبراير 2018
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كتب- محمد لطفي:

تصوير- محم​ود بكار:

طالب الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، المصريين، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال المدة الرئاسية الثانية له، حيث وصفه بـ"الرئيس المجتهد نظيف اليد".

وقال الفقي، خلال اللقاء الفكري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الجمعة: "علينا دعم الرئيس السيسي لاستكمال مدته، وأعتقد أن أحدا لا يريده أن يسقط في الانتخابات المقبلة، لأنه لو سقط سقطت مصر، فالتحديات كثيرة والقنوات الإعلامية المتربصة بنا متعددة، والعالم ليس مثاليا وإنما يحيك لنا المؤامرات والأفخاخ لنقع بها".

وأضاف الفقي: "ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، يتخذ قرارات إصلاحية مهمة، ولا أريد أن أتدخل في أي شأن داخلي للدول المجاورة".

وحول مكانة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، قال الفقي: "الدولة المدنية مدينة له بالكثير، حيث تبنى العدالة الاجتماعية ووضعها عنوانا بارزا للفترة التي حكم خلالها مصر، ولذا وضعه الشعب في مكانة مميزة، وهو ما يفسر رفع صوره في كل مناسبة وطنية".

مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية السيسي السعودية محمد بن سلمان معرض القاهرة الدولي للكتاب

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