الكنيسة الكاثوليكية تعلن دعمها للجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية دعمها الكامل لخطة المجابهة الشاملة، التي أعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصرية انطلاقها، اليوم الجمعة، لمواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية في سيناء وفي غيرها من أنحاء مصر.

وقال الأب هاني باخوم، وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة القبطية الكاثوليكية تؤكد أن ما يقوم به الجيش المصري اليوم هو تحقيق لإرادة الشعب للوصول إلى الأمان والاستقرار، وللقضاء على الإرهاب وجذوره.

وأضافت الكنيسة، في بيان أصدره البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، إنه باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر وكل أساقفة السينودس المقدس، نساند جيشنا الباسل وكل أجهزة الأمن في هذه الحرب ضد الإرهاب، وندعو الله أن يحفظ بلدنا مصر".