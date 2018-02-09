"الخارجية": سنطهر أرض الفيروز ‏بسواعد أبناء القوات المسلحة والشرطة

(مصراوي):

علق المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، التي انطلقت اليوم الجمعة.

وكتب أبو زيد- في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"- "بسواعد أبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل سنطهر أرض الفيروز وجميع تراب الوطن من دَنَس الإرهاب.. سيناء 2018 موعدنا مع النصر بإذن الله".​

وأعلن المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ القوات المسلحة عملية شاملة بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية للقضاء على العناصر الإرهابية، تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسي للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وقال المتحدث العسكري "في البيان رقم واحد للعملية الشاملة للقضاء على الإرهاب 2018" إن العملية تهدف إلى تطهير المناطق التى يتواجد بها عناصر إرهابية، لاقتلاع الإرهاب وجذوره.