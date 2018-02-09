شيخ الأزهر للقوات المشاركة في "سيناء 2018": لدينا ثقة كبيرة بقدرتكم

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، متابعته باهتمام كبير انطلاق العمليات العسكرية الشاملة التي بدأتها القوات المسلحة والشرطة المصرية، اليوم الجمعة، ضد الإرهاب في شمال ووسط وشرق سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وقال شيخ الأزهر، في رسالة بعثها للمشاركين في العملية الشاملة "سيناء 2018": "نؤكد لأبنائنا الأبطال البواسل في ساحات المواجهة والمرابطين على الحدود من القوات المسلحة والشرطة، أن الأزهر الشريف، بعلمائه وطلابه، يقف معكم في خندق واحد ضد قوى الشر و الإرهاب الذين استحلوا الدماء وعاثوا في الأرض فساداً مستهدفين النيل من أمن مصر واستقرارها".

وأضاف شيخ الأزهر: "أبنائي الأبطال من القوات المسلحة والشرطة: نحن معكم في هذه المعركة المصيرية حتى القضاء على هذا الوباء اللعين.. وتخليص مصرنا الحبيبة الغالية من آفاته وشروره، ولدينا ثقة كبيرة في قدرتكم على دحر هذا الإرهاب الأسود".

وتابع: "أبطالنا البواسل تسلحوا بالإيمان بالله.. واعلموا أنكم في مهمة وطنية لحماية البلاد والعباد.. قلوبنا جميعا معكم.. وألسنتنا تلهج بالدعاء لكم.. ونسأل الله لكم النصر المبين وأن يعيدكم إلى دياركم سالمين.. واصمدوا، فالله حافظكم وناصركم ولن يخذلكم.. حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء".