"التعليم العالي": ندعم قواتنا المسلحة والشرطة في جهودهم لدحر الإرهاب

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة وكافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وكافة المعاهد العليا وكافة المراكز والمعاهد البحثية تقف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة وقوات الشرطة دعما لرجالها البواسل في جهودهم الوطنية المخلصة لدحر براثن الإرهاب الآثم في سيناء وكافة ربوع الوطن.

وثمنت الوزارة في بيان صحفي مساء الجمعة، التضحيات العظيمة لرجال الجيش والشرطة البواسل لتحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين.

وشددت الوزارة على استمرار جهود كافة الجامعات المصرية في تنوير الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإرهاب الآثم على مقدرات الأمم من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الثقافية والفعاليات المتعددة التي يتم تنظيمها.

وبدأت القوات المسلحة ووزارة الداخلية صباح اليوم، تنفيذ العملية الشاملة 2018؛ لتطهير المناطق التى يتواجد بها عناصر إرهابية واقتلاع الإرهاب وجذوره.

وأعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، أن القوات الجوية تستهدف بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة التي تستخدمها العناصر الإرهابية ضد قوات إنفاذ القانون.

وقال "الرفاعي" في البيان رقم 2 للقوات المسلحة عن "العملية الشاملة 2018"، إن عناصر من القوات البحرية تقوم بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري لقطع خطوط الإمداد على العناصر الإرهابية، كما تشدد قوات حرس الحدود والشرطة إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية والمجرى الملاحي.

وأوضح المتحدث العسكري أن عناصر مشتركة من الجيش والشرطة تقوم بتكثيف إجراءات التأمين على الأهداف الحيوية بشتى أنحاء الجمهورية.