غدًا.. حفل ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد لطفي:

تختتم ظهر غدٍ السبت فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحفل غنائي يُحييه الفنان علي الحجار في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة ضيف الشرف.

وفى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، يتم عرض فيلم تسجيلي عن عبدالرحمن الشرقاوي، شخصية المعرض هذا العام، وهو من إنتاج المركز القومي للمسرح، يليه في الثانية ظهرًا عرض مسرحية شعرية بطولة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز والفنان الكبير أشرف عبدالغفور بالتعاون مع المسرح القومي.

كما يقام في تمام الساعة الثالثة عصراً حفل توزيع جائزة المعرض لأفضل كتاب في المجالات المختلفة، وذلك بحضور د. إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاعة الرئيسية.