عمرو أديب عن العملية العسكرية الشاملة: "الرسالة واضحة"

كتب- إسلام ضيف:

علّق الإعلامي عمرو أديب، على العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، قائلًا: "الرسالة واضحة".

وبدأت القوات المسلحة ووزارة الداخلية، اليوم، تنفيذ العملية الشاملة 2018؛ لتطهير المناطق التى يتواجد بها عناصر إرهابية، واقتلاع الإرهاب وجذوره من سيناء وبعض المناطق على مستوى الجمهورية.

وكتب "أديب" عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم الجمعة: "توقفت عند لقطات القوات البحرية المصرية وهي تطوف حول منصة حقل ظهر للغاز، إجابة عن سؤال حول ملاحظاتي على بيانات القوات المسلحة اليوم، الرسالة واضحة".