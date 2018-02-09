الأزهر: القوات المسلحة تواجه جماعات إرهابية تحارب الله ورسوله

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن القوات المسلحة تواجه جماعات إرهابية تحارب الله ورسوله.

وقال شومان في تصريحات اليوم الجمعة: "جهود موفقة ومكللة بالنجاح - إن شاء الله - تلك التي تنفذها قواتنا الجوية، مدعومة من باقي أسلحة وفروع قواتنا المسلحة؛ لتدمير العناصر الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادًا وأعلنت الحرب على الله ورسوله".

وأضاف وكيل الأزهر: "بارك الله جهود الرجال وسدد رميهم، وعاشت مصر حرة للمصريين".

يذكر أن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أعلن اليوم الجمعة، تنفيذ القوات المسلحة لعملية شاملة بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية للقضاء على العناصر الارهابية؛ تنفيذًا لتكليف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسي للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وقال المتحدث العسكري في البيان رقم واحد للعملية الشاملة للقضاء على الإرهاب 2018: إن العملية تهدف لتطهير المناطق التي يتواجد بها عناصر إرهابية؛ لاقتلاع الإرهاب وجذوره.