الأرصاد عن طقس السبت: حار.. ورياح مثيرة للأتربة

القاهرة - (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وفي الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

أما الرياح فأغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على معظم الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

و بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 32

وسط الدلتا 15 32

الإسكندرية 16 26

بلطيم 15 26

مطروح 13 26

السلوم 13 24

سيوة 15 31

بورسعيد 16 24

دمياط 15 23

العريش 14 31

رفح 13 30

الإسماعيلية 12 32

السويس 13 31

رأس سدر 15 30

نخل 10 34

نويبع 19 28

طابا 13 29

كاترين 11 26

الطور 15 28

شرم الشيخ 18 30

الغردقة 17 31

مرسى علم 17 32

الفيوم 13 32

بنى سويف 13 33

المنيا 13 34

أسيوط 14 34

سوهاج 14 34

قنا 13 35

الأقصر 12 36

أسوان 17 36

أبوسمبل 19 36

الوادى الجديد 16 35

شلاتين 16 30

أبو رماد 17 29

راس حدربة 17 28

حلايب 18 27