ضبط راكب حاول تهريب مستحضرات تجميل في مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، راكبًا حاول تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من الإمارات، بالمخالفة لقانون الصيدلة بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه كل من محمد عبدالهادي، وتوني فكري مأمورا الضبط في راكب مصري، ظهرت عليه علامات القلق والارتباك، وبتشكيل لجنة لتفتيش أمتعته، عُثر على كميات كبيرة من مستحضرات التجميل، حاول تهريبها داخل إحدى حقائبه.

وأمر إبراهيم عبداللطيف مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بتحرير محضر ضبط للراكب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.