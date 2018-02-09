محافظ القاهرة يبحث تحسين خدمات المواطنين مع وفد كوري

كتب- السيد الحراني:

عقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أمس، اجتماعًا مع وفد الخبراء الكوريين المرشح من قبل البنك الدولي وعدد من ممثلي البنك الدولي وممثلي وزارة التعاون الدولي، لمناقشة نتائج ورشة العمل الخاصة بمشروع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي قدمت كل الاستشارات العلمية والفنية والتجارب الناجحة في مجال تطوير وتحسين إداراة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقاهرة وتبسيط إجراءتها إلكترونيا والوصول إلى أقصر فترة ممكنة لإنجازها من خلال مكتب واحد.

وحسب بيان للمحافظة، اليوم الجمعة، تطرق الاجتماع إلى عرض التجربة الكورية الناجحة في مجال تنفيذ التطبيقات الذكية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ومدى تناسبها مع رؤية محافظة القاهرة وتركيبة ونوعية أكثر من 53 خدمة تقدمها المحافظة لمواطنيها سواء مركزيا أو من خلال إحيائها.

ورحب المحافظ بأي تعاون ودعم دولي فنيا أو ماديا يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تمس المواطن القاهري وعودة الوجه الحضاري للمحافظة الذي يليق بها، مطالبا بوضع خطة زمنية محددة لتطبيق التجربة الكورية الناجحة كبداية بحي الأسمرات واعتبارها نموذج مثالي للتطبيق قبل تعميمها وتكرارها بكافة أحياء القاهرة.

يذكر أن الوفد الكوري سبق له زيارة كل من مركزي خدمة المواطنين التكنولوجي بأحياء السلام أول ومصر الجديدة للوقوف على أنظمة تقديم الخدمات للمواطنين الجارية حاليا.

شهد اللقاء اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، وسنج كريس المدير الاستشاري للمشروع، والدكتور خالد عبد الحليم، وأشيش خانا ممثلو البنك الدولي، والمستشار بدر الدين ممثلاَ عن وزارة التعاون الدولي.