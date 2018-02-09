"المؤتمر": السيسي قادر على اقتلاع جذور الإرهاب

كتب – محمود رمزي:

قال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، إن العملية الشاملة 2018 بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية، التي تنفذها القوات المسلحة في مواجهة الإرهابيين والعناصر الإجرامية، تؤكد أن القوات المسلحة والشرطة في حرب على الإرهاب نيابة عن العالم.

وأضاف الحزب، فى بيان اليوم الجمعة، أن مصر تدفع ثمن تلك الحرب التي تمولها دولًا ومنظمات دولية لضرب الاستقرار والتنمية في مصر.

وأوضح المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه إصرار وقدرة على اقتلاع الإرهاب من جذوره في مختلف محافظات الجمهورية، والعملية الشاملة 2018 جاءت تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، بمهلة الثلاثة أشهر لتطهير سيناء، لافتا إلى أن الشعب المصري عليه دور كبير في مساعدة قوات إنفاذ القانون، بالمعلومات التي قد تفيد عمل القوات المسلحة في أداء مهمتها الوطنية.

يذكر أن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أعلن اليوم الجمعة، تنفيذ القوات المسلحة لعملية شاملة بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية للقضاء على العناصر الارهابية؛ تنفيذًا لتكليف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسي للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وقال المتحدث العسكري في البيان رقم واحد للعملية الشاملة للقضاء على الإرهاب 2018: إن العملية تهدف لتطهير المناطق التي يتواجد بها عناصر إرهابية؛ لاقتلاع الإرهاب وجذوره.​