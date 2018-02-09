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عرض مسرحية "قواعد العشق الأربعون" بجامعة عين شمس الأحد المقبل

02:10 ص الجمعة 09 فبراير 2018
عرض مسرحية "قواعد العشق الأربعون" بجامعة عين شمس الأحد المقبل

جامعة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

تستضيف جامعة عين شمس، الأحد المقبل، العرض المسرحي "قواعد العشق الأربعون" على مسرح رعاية شباب الجامعة تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة والدكتور فتحى الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور قيادات من وزارة الثقافة.

ويأتي الحفل في إطار التعاون بين جامعة عين شمس ووزارة الثقافة، حيث ينظم في السابعة مساء الأحد.

وتعد مسرحية "قواعد العشق الأربعون" من الأعمال المتميزة التى قدمها البيت الفنى للمسرح على مدار خمسة مواسم، وحققت خلالها العديد من النجاحات، بالإضافة لاستضافتها مؤخرًا فى المهرجان الدولى للموسيقى فى دورته الـ26 بدولة البحرين.

والمسرحية مستوحاة من رواية للكاتبة التركية أليف شافاق ومصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، وشارك في الكتابة ياسمين إمام وخيرى الفخرانى، موسيقى وألحان محمد حسنى، وبطولة بهاء ثروت، عزت زين، المنشد سمير عزمى، فوزية، المطربة أميرة أبوزيد، دينا أحمد، أحمد مجدى، هانى عبدالحى، إيهاب بكير، عادل رأفت، إخراج عادل حسان، وبمشاركة فرقة "المولوية العربية" للتراث الصوفي.

مسرحية قواعد العشق الأربعون جامعة عين شمس عبد الوهاب عزت فتحى الشرقاوي وزارة الثقافة

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