​برتوكول تعاون بين اتحاد كتاب مصر ورابطة كتاب الخيال العلمي

كتب- محمد لطفي:

وقع الدكتور والشاعر الكبير علاء عبدالهادى، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برتوكول تعاون مع رابطة كتاب الخيال العلمى العرب بدمشق.

تم الاتفاق بين النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ويمثلها الدكتور والشاعر الكبير علاء عبدالهادى، بصفته رئيسًا، وبين رابطة كتاب الخيال العلمى بدمشق ويمثلها الدكتور طالب عمران بصفته رئيسًا، وذلك فى أعقاب المؤتمر العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، لتعزيز التعاون بين الجهتين من اجل إثراء أدب الخيال العلمى العربى.

وقال الدكتور علاء عبدالهادى، إنه تم الاتفاق على توحيد جهود المهتمين فى مجال الخيال العلمى سواء فى مصر والوطن العربى، وعقد لقاءات متبادلة بين الطرفين من خلال المؤتمرات والندوات والتواصل مع المراكز البحثية فى مصر وسوريا للاطلاع على أحدث المنجزات العلمية والأدبية، وعمل ببلوجرافيا تجدد كل عامين بكل ما أنجز من أعمال أدبية تنتمى إلى أدب الخيال العلمى القائم على المنطقية العلمية فى كل أنحاء الوطن العربى.

وأضاف عبدالهادي، البرتوكول يسعى لإصدار مجلة متخصصة فى أدب الخيال العالمى فى مصر وسوريا فى التوقيت نفسه، والتواصل مع المؤسسات والوزارات والهيئات المهتمة وخاصة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى وكليات الآداب فى الجامعات العربية على أن تتضمن المقررات الدراسية هذا اللون من الأدب وخصوصًا الأعمال العربية، والتواصل مع مراكز البحث العلمى للتعرف على كل جديد على المستويين النظرى والتطبيقى، وتشجيع الكتابة للطفل العربى فى مجال أدب الخيال العلمى، والاهتمام بتقديم دراما عربية متميزة فى مجال أدب الخيال العلمى.

كما نص البرتوكول على "التعاون فى مجال الترجمة بين الطرفين من اللغة العربية إلى اللغات المختلفة ليتعرف العالم على الإبداعات العربية فى مجال الخيال العلمى، وإصدار كتب دورية للتعريف بأدب الخيال العلمى وكتابه فى كل من سورية ومصر بشكل دورى، وتخصيص مساحة فى موقع اتحاد كتاب مصر الجديد ـ الإلكترونى ـ لأدب الخيال العلمى تنشر فيه الأعمال الإبداعية لكتاب أدب الخيال العلمى فى مصر وسوريا وستقوم الرابطة بإرسال نسخة إلكترونية من دوريتها (مجلة الخيال العلمى) لنشرها فى الموقع، والتواصل مع المؤسسات الأدبية والثقافية فى الدول العربية من أجل إقامة مؤتمر سنوى لأدب الخيال العلمى فى اليوم العربى لأدب الخيال العلمى من شهر ديسمبر من كل عام (حسب توصية مؤتمر الخيال العلمى الثانى الذى عقد فى القاهرة فى 11 ديسمبر 2017 ـ دورة الدكتور طالب عمران)، وتشجيع كتاب أدب الخيال العلمى فى الدول العربية على إنشاء جمعيات وشعب وروابط لهذا النوع المهم من الأدب.