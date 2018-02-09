"أبوساطي" رئيسا لقطاع شؤون الأقاليم بالصحة.. "ومسعود" وكيلا للشرقية

كتب - أحمد جمعة:

قالت مصادر بوزارة الصحة، إن الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، أصدر قرارا بتولي الدكتور حسام أبوساطي رئيسا لقطاع شؤون الأقاليم بوزارة الصحة.

كما شمل القرار تعيين الدكتور هشام مسعود وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية، وسبق أن شغل منصب وكيل مديرية الصحة بالدقهلية.

وأصدر وزير الصحة قرارا بأن تنشأ بكل إدارة مركزية بقطاع شؤون الأقاليم، إدارتان تختص إحداهما بالرقابة على مستلزمات وتجهيزات الطب العلاجي، والأخرى بالرقابة على الشؤون الوقائية بالمحافظات.