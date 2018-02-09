"سياحة الصعيد" ترمم تمثالين لرمسيس الثاني بالأقصر

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالصعيد، إن اللجنة عملت على تركيب وترميم تمثالين للملك رمسيس الثاني في الناحية الغربية والشرقية بمعبد الأقصر، بالجهود الذاتية، بعدما تعرضت للكسر بسبب زلزال وقع خلال الزمن الماضي منذ فترة تقترب من 1100 عام.

ونوه عثمان في تصريح لـ"مصراوي" الخميس، إلى أن لجنة التسويق السياحي بالأقصر أقامت العام الماضي أيضا التمثال الأول في الجهة اليمني لمدخل المعبد من الناحية الغربية، والعام الجاري يتم إكمال التمثال الآخر بالجهود الذاتية وإكمال الناحية الشرقية للمعبد لإظهار الشكل الأصلي.

وأوضح عضو لجنة التسويق السياحي بالصعيد، أن الحركة السياحية في الأقصر تسير بخطى ثابتة منذ انطلاق الموسم الشتوي بفضل استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، حيث زار المحافظة العديد من الجنيسات المختلفة، فضلا عن التوافد الكبير للمصريين خلال إجازة نصف العام الماضي.