بالصور.. "الانتخابات الرئاسية" و"سد النهضة" على طاولة مناقشات صالون المحور

قطاع المتاحف: بدء عرض "آثار تل بسطا" في الشرقية الأسبوع المقبل

كتب- هاني رجب:

ناقش صالون المحور الثقافي، الذي نظمته قناة المحور برئاسة الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارتها، الخميس، عددًا من القضايا المهمة على رأسها "سد النهضة" الإثيوبي، والانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر المناقشة كل من الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسي، رئيس حلقة النقاش الأولى، والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية الأسبق الذى تحدث عن اتفاقية سد النهضة ومشكلة إثيوبيا قانونيًا.

كما حضر الندوة، الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة رجاء الجداوي، وسمير الإسكندراني، والإعلامي طارق علام، والصحفي محمد فودة.