حاتم باشات: انفراجة في أزمة سد النهضة بعد لقاء شكري والغندور

كتب- محمد نصار:

أشاد النائب حاتم باشات، عضو اللجنة الأفريقية بالبرلمان، بلقاء وزيري خارجية مصر والسودان، وقادة أجهزة المخابرات بالبلدين.

وأكد باشات، أن لقاء سامح شكري، وإبراهيم الغندور، يأتي لتوطيد العلاقات بين البلدين وقطع ألسنة المشككين في قوة الترابط بين القاهرة والخرطوم فضلا عن بحث أزمة سد النهضة، خاصة بعد تعثر المفاوضات في الآونة الأخيرة.

وقال باشات، في بيان، الخميس: "العلاقة بين مصر والسودان شهدت توترًا خلال الفترة الأخيرة، بسبب ما أثير بشأن تبعية حلايب وشلاتين إلا أن الأمر لم يصل إلى حد الخلاف"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يسعى خلال هذا اللقاء الذي يأتي تحت قيادته إلى تسوية حالة التوتر بين البلدين بما يعود بالإيجاب على قضية سد النهضة التي ستشهد إنفراجة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النائب أن لقاء السودان المرتقب يأتي عقب زيارتي الرئيس الناجحتين لعمان والإمارات، ما يدل على خطة الرئيس الدبلوماسية لتوطيد علاقات مصر الخارجية مع دول الخليج وأفريقيا.