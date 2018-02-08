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التعليم: لجان لمتابعة المدارس الخاصة والدولية المُثيرة للأزمات

11:08 م الخميس 08 فبراير 2018
التعليم: لجان لمتابعة المدارس الخاصة والدولية المُثيرة للأزمات

المدرسة الأمريكية الدولية

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار ما صدر من تعليمات بتكثيف المتابعة على المدارس الخاصة التى أثيرت مؤخرًا شكاوى بشأنها من جانب أولياء الأمور تتعلق بأي من جوانب العمل، فقد تقرر بعد إعداد خطة العمل في ضوء التعليمات الصادرة بتفعيل أعمال لجان المتابعة والإشراف على سائر المدارس الخاصة والدولية بدءًا من الأحد القادم الموافق ١١/٢/٢٠١٨ تحت إشراف الوزارة.

وفي هذا السياق أهابت الوزارة بإدارة المدرسة الأمريكية الدولية بفرعيها بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، وكذلك مدرسة القرية الذكية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال تحديد مصروفات التعليم أو النشاط، حرصًا على الالتزام بأحكام القوانين ودرءًا للمسئولية القانونية، كما تؤكد على أولياء الأمور عدم الانسياق وراء أى ادعاء يخالف ما سبق.

أحمد خيري وزارة التربية والتعليم الشيخ زايد كرداسة المدارس الخاصة

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