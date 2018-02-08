وكيل "دفاع النواب": "تركيا دولة همجية أصابها الخبل"

كتب- محمد نصار:

قال اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تصريحات وزير خارجية تركيا تدل على أنها دولة همجية، وحكومتها أصابها الخبل نتيجة نجاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع الاتجاهات.



وأضاف الجوهري، في بيان، اليوم الخميس: "نحن جاهزون للدفاع عن حدودنا الإقليمية وأي تجاوز تجاه مياهنا الإقليمية سيكون الرد عليه بكل قوة، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا السيادية".

وأوضح الجوهري أن وزير خارجية تركيا تناسى هو ورئيسه أردوغان أن اتفاقيتنا مع قبرص قانونية، ومودعة في الأمم المتحدة، وعليه أن يعود إلى رشده ويطلع على القانون الدولي بدلًا من هذه الخزعبلات، لافتا إلى أن تصريحات تركيا تدل على أنها ناتجة عن أن إيران ستمنع الغار المجاني الذي تعطيه لتركيا مما سيصيبهم بأضرار جسيمة.

وتابع الجوهري: "دعم تركيا لقيادات الإخوان الإرهابية وإيوائهم في بلدهم يدفعهم إلى محاولة خلق المشاكل والتأثير على الاقتصاد المصري، وفِي جميع الأحوال نحن مستمرون في التنقيب عن الغاز في المتوسط، ولن نسمح بأي تدخل أو تعطيل للتنقيب".

وقال: "جيشنا وقواتنا البحرية بتسليحاتها الحديثة من حاملات طائرات وغواصات وزوارق وصواريخ جاهزة لردع أي تدخلات من تركيا أو من دول أجنبية".​