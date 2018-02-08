السبت المقبل.. بدء فعاليات المنتدى الإفريقي الثالث بحضور رئيس الجمهورية

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء فعاليات المنتدى الإفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، السبت القادم وحتى 12 فبراير، تحت عنوان (استخدام أدوات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في القارة الإفريقية وانعكاسها على اقتصاد القارة)، وبرعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة 35 وزيرًا إفريقيًّا للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، وممثلي القطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب وشركاء التنمية.

وحسب بيان الوزارة، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المنتدى يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في مجال التعليم العالي والعلوم والبحث العلمي؛ بهدف الوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الإفريقية، وإحداث نقلة نوعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبداع وفقا لأجندة الاتحاد الإفريقي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2063.

وأضاف عبدالغفار: "يعد المنتدى جزءًا من استراتيجية بنك التنمية الإفريقي لتنمية رأس المال البشري بإفريقيا على مدار عشرة أعوام (2013-2022)، فضلاً عن أن المنتدى يلعب دورًا محوريًّا في تحقيق أولويات البنك التي تتماشى مع أجندة واستراتيجية الاتحاد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا والإبداع في إفريقيا (STISA 2024) وأيضًا أجندة الاتحاد الإفريقي (2063)".

وأكد عبدالغفار أن المنتدى يتناول العديد من المحاور، منها: نظم العلوم والتكنولوجيا والإبداع والحوكمة والتنسيق" والتي تتعلق بإنشاء نظم إبداع قومية قوية للتصنيع ترتبط بسياسات التنمية الوطنية، و"العلوم والتكنولوجيا والإبداع وتنافسية القطاع الخاص" والتي تبحث في تنمية السلع الجديدة والخدمات من خلال القطاع الخاص؛ بهدف مواجهة التحديات التي تواجه قارة إفريقيا في مجالات الطاقة، والتغيرات المناخية، والوظائف الآمنة، والصناعة الزراعية، والتغذية، والمياه، وتكنولوجيا الاتصال، والمعلومات، والصحة، والصناعة.

وأضاف عبدالغفار: "تدور محاور المنتدى أيضًا عن "التنمية البشرية" بهدف الخروج بتقريرين، أحدهما: مؤشر تقييم لإفريقيا بخصوص السياسات والموارد البشرية والعلوم، والآخر: رؤية موضوعية للتحديات والفرص أمام تعزيز معرفة العلوم والتكنولوجيا والإبداع والبحث حول "التعليم العالي وتنافسية القطاع الخاص".

يشار إلى أنه عُقد المنتدى الأول في كينيا عام 2012، حيث قام بربط العلوم والتكنلوجيا والابتكار بإجراءات التنمية الدولية المستدامة، حيث تمت الاستفادة منه أثناء وضع استراتيجية البنك الخاصة برأس المال البشري 2014-2018، كما ساهم من ناحية أخرى في ربط وتحسين السياسات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، وقد تم عقد الدورة الثانية للمنتدى في المغرب عام 2014، بمشاركة 19 وزيرا للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي أثمر عن توسيع حجم الشراكة في هذا المجال إلى ما يزيد علي 21 منظمة دولية.