العناني يصدر قرارًا بتحويل "شجرة مريم" إلى الآثار الإسلامية

كتبـ يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قرارًا رقم "756"، بتشكيل لجنة مشتركة من قطاعي الآثار المصرية والإسلامية والقبطية، لإنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتسليم منطقة آثار شجرة مريم بالمطرية من قطاع الآثار المصرية إلى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية؛ تنفيذًا لقرار رقم 456 بتاريخ 22 يناير 2018.

وضمت اللجنة المشكلة من أعضاء قطاع الآثار الإسلامية والقبطية كلًا من: الدكتور أبوبكر أحمد عبدالله، المشرف العام على مناطق آثار شمال القاهرة، ياسر عبدالكريم، مدير عام وسط القاهرة، ياسر فتحي وهبة، مدير عام المساحة والأملاك، وعضوًا من الشؤون المالية والإدارية، وعضو تفتيش مالي وإداري، وأحمد السيد، مفتش آثار ثان بالجمالية.

كما ضمت اللجنة من قطاع الآثار المصرية خالد محمد أبوالعلا، مدير عام المنطقة، وهدى كمال، مدير منطقة المسلة، وصلاح محمد علام، مسؤول المساحة بالمنطقة.​