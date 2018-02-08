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رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل القاهرة

02:19 م الخميس 08 فبراير 2018
رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل القاهرة

مرزوق على الغانم

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، مرزوق على الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، قادما على رأس وفد برلماني بطائرة خاصة من الكويت، فى زيارة للبلاد يشارك خلالها فى فعاليات المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والتى تبدأ بعد غد السبت.

يبحث المؤتمر آخر التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، ويصدر المؤتمر وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي أصبح ظاهرة تمثل خطورة على الدول والمجتمعات العربية على أن تُرفع الوثيقة بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، الذى سينعقد فى شهر مارس المقبل بالرياض.​

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