بعد إحالة مديرها للتحقيق.. مديرة تعليم الجيزة تتابع مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي

كتبت- ياسمين محمد:

تابعت إلهام إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة بولاق التعليمية، للوقوف على وضع المدرسة، وإزالة السلبيات التي لاحظها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أثناء تفقده للمدرسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم الخميس، وأكدت إلهام أنه تم علاج جوانب التقصير في الصيانة، إذ تم إزالة الرواكد بالمدرسة وإصلاح الكهرباء، وتركيب المراوح، وجاري استكمال تركيب الزجاج ومتابعة نظافة المدرسة يوميًا.

وكان الدكتور طارق شوقي، قد قرر إحالة مدير المدرسة للتحقيق واستبعاده إذا ثبت تقصيره، إلا أن مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة علمت أن مدير المدرسة الحالي لم يمض على استلامه المنصب سوى 10 أيام، لذا قررت إلى جانب التحقيق إجراء تحقيق مع المدير السابق الذي بلغ سن المعاش.

ووجهت إلهام، مدير عام إدارة بولاق الدكرور بضرورة المتابعة الدورية لجميع مدارس الإدارة، ونبهت على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بمعرفة المديرين الذين قاربوا على سن المعاش وتكليف مدير تنفيذى يساعد المدير الحالى فى عمله قبل بلوغه سن المعاش على الأقل بأربعة أشهر.​