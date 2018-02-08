أكثر الكلمات إنتشاراً

مستشفى العباسية الالتهاب السحائي المدارس اليابانية الدواجن المجمدة انتخابات الرئاسة معرض الكتاب

السيسي لمحافظ الإسكندرية: ماليش دعوة إجري هنا وهنا ونفذ مشروع بشاير

01:58 م الخميس 08 فبراير 2018
السيسي لمحافظ الإسكندرية: ماليش دعوة إجري هنا وهنا ونفذ مشروع بشاير

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- إسلام ضيف:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلاب المدارس بزيارة إسكان محدودي الدخل (بشاير 1)، قائلاً:" الطلبة تروح هناك، والطالب إن شاالله يدفع أي حاجة، ونعلمهم، ويروحوا الأماكن اللي اتعملت فيها 1 وبعد كدا 2".

وأضاف السيسي أثناء افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع 100 ألف صوبة زراعية بمطروح، اليوم الخميس: "المحافظ مسئول قدامي عن مرافق بشاير 2 وبشاير 3، إجري هنا وهنا أنا ماليش دعوة، ورجال الأعمال يساهموا".

ووجه السيسي الشكر للجميع على الجهد المبذول في افتتاح المشروعات التي تساهم في تشغيل العمالة المصرية.

السيسي محافظ الإسكندرية محدودي الدخل الصوب زراعية

الخبر التالى:

بعد إحالة مديرها للتحقيق.. مديرة تعليم الجيزة تتابع مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان