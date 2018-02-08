السيسي لمحافظ الإسكندرية: ماليش دعوة إجري هنا وهنا ونفذ مشروع بشاير

كتب- إسلام ضيف:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلاب المدارس بزيارة إسكان محدودي الدخل (بشاير 1)، قائلاً:" الطلبة تروح هناك، والطالب إن شاالله يدفع أي حاجة، ونعلمهم، ويروحوا الأماكن اللي اتعملت فيها 1 وبعد كدا 2".

وأضاف السيسي أثناء افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع 100 ألف صوبة زراعية بمطروح، اليوم الخميس: "المحافظ مسئول قدامي عن مرافق بشاير 2 وبشاير 3، إجري هنا وهنا أنا ماليش دعوة، ورجال الأعمال يساهموا".

ووجه السيسي الشكر للجميع على الجهد المبذول في افتتاح المشروعات التي تساهم في تشغيل العمالة المصرية.