"القابضة لكهرباء مصر" توقع عقود تركيبات محطتي الوليدية وغرب القاهرة

كتب - محمد صلاح

وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عقد التركيبات الكهربائية لكل من مشروع محطة كهرباء أسيوط "الوليدية" ومحطة غرب القاهرة.

وأعلن ‎المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فوز شركة سيمنس المصرية بعمليتي مهمات التركيبات الكهربائية لمشروع محطة أسيوط الوليدية ومحطة غرب القاهرة بقيمة تعاقدية تتجاوز 2 مليار جنيه بمدة تنفيذ 31 شهرًا.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، ويشارك في التمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانتماء الاقتصادي.

‎وتأتي محطتا توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" وغرب القاهرة ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة كل منها 650 ميجاوات ضمن المشروعات القائمة التي يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية كل الاحتياجات وتأمين التغذية الكهربائة لجميع أغراض الاستخدام.

‎وتنشأ المحطتان من غلاية بخارية بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة وتعمل بالغاز الطبيعي والمازوت وتربينه بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، للربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع أسيوط وجهد 500/220 ك.ف لمشروع غرب القاهرة، و من المخطط بدء تشغيل محطة أسيوط في يناير 2020 ومشروع غرب القاهرة في ديسمبر 2019.