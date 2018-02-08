مواطن لـ"ساويرس": أنا حلمت إنك بتديني مليون جنيه.. والأخير: "نام تاني"

كتب- إسلام ضيف:

داعب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أحد متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال الأخير لساويرس، إنه "حَلُم" بأن "ساويرس" أعطاه مليون جنيه.

وكان المواطن كتب في تدوينة موجهة لرجل الأعمال: "أنا حلمت إن عمرو أديب عامل حلقة بعنوان نفسك في إيه؟ وعملت مداخلة، وقلت له نفسي نجيب ساويرس يديني مليون جنيه".

وتابع: "وسبحان الله شوف ربنا بقى، عمل نجيب ساويرس مداخلة، وقال لي تعالى يا محمد خد المليون جنيه!!، فكتبت لك دلوقتي عشان آخد العنوان".

ورد عليه رجل الأعمال قائلاً: "نام تاني".​