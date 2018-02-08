"عبدالغفار" يعتمد تعيينات مجالس إدارات معاهد السياحة والخدمة الاجتماعية

كتبت- داليا شبل

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من القرارات الوزارية لتعيين 6 رؤساء لمجالس إدارات عدد من معاهد السياحة والفنادق المتوسطة والعالية الخاصة والخدمة الاجتماعية العالية الخاصة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تضمنت القرارات تعيين كل من الدكتور أحمد حسين عبدالرازق، رئيسًا لمجلس إدارة المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، والدكتور أحمد عادل خوجة، رئيسًا لمجلس إدارة المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي، والدكتور محمد ربيع ناصر خليفة، رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، والدكتور فوزي الدسوقي محمد العمدة، رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

وفيما يتعلق بالمعاهد العالية الخاصة، وافق عبد الغفار، على تعيين كل من: الدكتور محمد محمد شفيق، رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر(إيجوث)، والدكتور عصام الدين عبدالهادي محمد، رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث).​