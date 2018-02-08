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عمرو أديب: أنباء حول إحباط الأمن المصري لعملية اغتيال لإسماعيل هنية

02:12 ص الخميس 08 فبراير 2018
عمرو أديب: أنباء حول إحباط الأمن المصري لعملية اغتيال لإسماعيل هنية

الإعلامي عمرو أديب

مصراوي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أنباء عن أن الأمن المصري أحبط عملية لاغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، الأربعاء، قائلًا: "هذا الخبر مقدرش أقول إنه مؤكد، لكن مصر النهاردة بتحمي حدودها وواخده بالها من كل اللى حواليها، وتفتح الحدود في رفح للفلسطينيين للعالقين".

وتابع:" بتاخد بالك من درنة والسودان، والبحر المتوسط وعمليات تهريب البشر هما دول حدودك".

إسماعيل هنية عملية اغتيال عمرو أديب حركة حماس

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