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أستاذ قانون: التحذيرات التي تتبعها تركيا لم تعد مقبولة - فيديو

02:08 ص الخميس 08 فبراير 2018
أستاذ قانون: التحذيرات التي تتبعها تركيا لم تعد مقبولة - فيديو

الدكتور مفيد شهاب

كتب- أحمد الصعيدي:

تساءل الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، "كيف تسمح تركيا لنفسها بأن تشكك في صحة اتفاقية مبرمة بين دولتين ذات سيادتين وهما مصر وقبرص"، مؤكدًا أن التحذيرات التي تتبعها تركيا لم تعد مقبولة.

وأضاف "شهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن هناك اتفاقية ترسيم للحدود بين مصر وقبرص، جاءت تنفيذًا لاتفاقية عامة تسمى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، موضحًا أن هذه الاتفاقية أبرمت حتى تضع قواعد لترسيم المساحات البحرية بين الدول في حالة التقابل أو التجاور.

وتابع "شهاب"،: "الأزمة التي تواجه المناطق الاقتصادية أن بعض الدول لا تكون المساحات البحرية بينهما تصل إلى 400 ميل بحري بالتساوي بين الدولتين، وعليه تم إقرار معايير فنية من قبل الأمم المتحدة لتقسيم المساحات البحرية بين الدولتين".

مفيد شهاب تركيا قبرص اتفاقية ترسيم للحدود بين مصر وقبرص

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