مصطفى الفقي: سلطنة عمان دائمًا ما تنأى بنفسها من الدخول في أية صراعات

كتب- معتز عباس:

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن سلطنة عمان دائمًا ما تنأى بنفسها عن الدخول في أية صراعات، مشيرًا إلى أنها دولة كبيرة لها احترامها وسط أشقائها في الخليج العربي.

وأوضح "الفقي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أمس الأربعاء، أن العلاقات المصرية العمانية تاريخية وممتدة، مؤكدًا أن البلدين لديهما امتداد حضاري.

وأشاد المحلل السياسي، بالجولة الخليجية الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولتي عمان، والإمارات.