بعد شكوى أولياء الأمور.. التعليم تضع مدرسة BBC الدولية تحت إشرافها

كتبت-ياسمين محمد:

أعلن أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، وضع مدرسة BBC الدولية التابعة لإدارة السلام التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بعد شكوى أولياء الأمور ضد المدرسة.

وقال خيري لمصراوي، إن أولياء الأمور اشتكوا من تضررهم من القرار الصادر من الممثل القانوني للمدرسة بإغلاقها بداية من العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠١٨، وأوصت لجنة خماسية شكلتها الوزارة بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري إعمالا لنص المادة ٦١ من القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨٢.

وأكد خيري، أن القرار يأتي لتأمين المراكز القانونية للطلاب واستقرار العملية التعليمية مع رفض الطلب المقدم من الممثل القانوني بإغلاق المدرسة.

ولفت خيري، أن أنه لا يجوز للجهة الأمريكية المانحة إلغاء اعتماد المدرسة قبل موافقة وزارة التربية والتعليم.