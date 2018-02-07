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خبير عسكري: الجيش قتل 1128 داعشياً ودمر 500 هدف إرهابي -فيديو

11:19 م الأربعاء 07 فبراير 2018
خبير عسكري: الجيش قتل 1128 داعشياً ودمر 500 هدف إرهابي -فيديو

اللواء محمود خلف

كتب- أحمد الصعيدي:

أشاد اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بجهود القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، قائلاً: "الجيش المصري من أعظم كنوز الدولة المصرية".

وقال "خلف"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن القوات المسلحة قتلت 1128 داعشيا ودمرت 500 هدف إرهابي خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تواجه الإرهابيين بكل قوة، ومصر قادرة على تدمير كل الجماعات الإرهابية.

ولفت "خلف"، إلى أن هناك مخططا لإسقاط الدولة يستخدم بث الفوضى والشائعات، متابعًا "الشائعات أخطر على الوطن من الرصاص".

محمود خلف أكاديمية ناصر العسكرية القوات المسلحة الإرهاب الجيش المصري

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