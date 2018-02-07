وفد روسي يغادر القاهرة بعد بحث إجراءات البدء في بناء محطة الضبعة النووية

القاهرة - (د ب أ) :

غادر رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية، فاليرى ليمارنكو، العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة الروسية موسكو بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، تابع خلالها إجراءات البدء في تشييد محطة الضبعة النووية.

وذكرت مصادر أن رئيس الشركة الروسية التقى خلال زيارته عددًا من كبار المسؤولين والشخصيات ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص والخطوات الخاصة بالبدء في إنشاء محطة الضبعة النووية، الأولى من نوعها في مصر، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء من بنائها بحلول عام 2029، وستقدم روسيا كل الاحتياجات النووية للمحطة لمدة تتراوح بين 70 و80 سنة.

يذكر أن مصر بدأت في مفاوضات مع الجانب الروسي لبناء المحطة قبل عام 2011، وكان الاتفاق المبدئي مع الشركة الوطنية الروسية "روس آتوم"، لإنشاء المحطة النووية في "الضبعة"، يتكون من 4 مفاعلات قدرة الواحد منها 1200 ميجاوات، بإجمالي قدرة 4800 ميجاوات، وهو الاتفاق الذى تم التوقيع عليه بشكل نهائي خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة لمصر أواخر العام الماضي.

يذكر أن الوفد الروسي وصل إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء.