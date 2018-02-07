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الحكومة توافق على مشروع قانون "القومي لذوي الإعاقة"

02:08 م الأربعاء 07 فبراير 2018
الحكومة توافق على مشروع قانون "القومي لذوي الإعاقة"

مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة، لافتًا إلى أن القانون يتضمن 17 مادة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس ملزم بوضع لائحة تنظيم العمل وشئون العاملين والشئون المالية وإلغاء ما يتعارض مع أحكامه.

وأشار إلى أن المجلس سوف يحدد المقر وتشكيل المجلس، كما يحدد آلية اختيار أعضاء المجلس من الأشخاص والجهات التي تملك الترشح بإصدار قرار من رئيس الجمهورية.

 

وزير العدل حسام عبد الرحيم مجلس الوزراء ذوي الإعاقة

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