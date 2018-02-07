"متحدث الري": تغيير سلوك الشعب تجاه المياه يحتاج لسنوات طويلة

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، إن الزراعة تستهلك 86% من المياه، ويجب توجيه المزارعين نحو أهمية المياه في الري "كل نقطة مياه تسوي حياة".

وأضاف الإمام، في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الموارد المائية والري، تتبع منذ فترة سياسة التوعية بأهمية المياه؛ عبر إدارة التوجيه المائي، ومركز أخلاقيات المياه، بجانب عمل ورش توعية بالمحافظات والتنسيق مع جمعية الروابط المائية، موضحًا أن مصر تستهلك ما يقرب من 114 مليار متر مكعب من المياه.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن تغيير سلوك شعب تجاه الماء يحتاج إلى سنوات كثيرة، مؤكدًا أن مبادرة وزارة الأوقاف والزراعة والري دليل على تعظيم عملية ترشيد المياه.

وتابع: "إصدار قانون بتقليص مساحات الأرز وتغليظ عقوبة المخالفة لحد الحبس، دليل على إصرار مصر حكومةً وشعبًا على مواجهة الفقر المائي".