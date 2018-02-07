غدًا.. السويدي في مؤتمر "كلنا معاك" ببني سويف لدعم السيسي

كتب- هند الشامي:

تنظم حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة بني سويف، غدًا الخميس؛ لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال النائب حسام العمدة، عضو الحملة، إن المؤتمر يشهد حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية، على رأسها المهندس محمد السويدي، زعيم الأغلبية بالبرلمان رئيس ائتلاف دعم مصر.

وأضاف العمدة في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "دعمنا للرئيس غرضه استقرار مصر، واستمرار خطط التنمية التي بدأها".

وأضاف العمدة، أن البلد تمر بمرحلة فاصلة، تحتاج تكاتف جميع الجهود من أجل الخروج بمصر إلى بر الأمان، وهذا لن يحدث إلا بوجود السيسي في هذه المرحلة الحرجة.

وأوضح العمدة، أن السيسي تحمل المسئولية في وقت صعب، ونجح في انتشال مصر من مصير مظلم، لذا علينا جميعا أن نلتف حوله من أجل مستقبل أفضل.

وتابع أن المؤتمر يُعقد باستاد بني سويف، ويحضره الآلآف من أبناء المحافظة للتعبير عن حبهم وثقتهم في الرئيس السيسي.