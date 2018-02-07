"التعليم قبل الجامعي" يناقش مشروع قانون "حماية اللغة العربية"

كتبت-ياسمين محمد:

عقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، اجتماعًا برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لمناقشة مجموعة من القرارات تهدف إلى تطوير العملية التعليمية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تم الاجتماع بحضور كل من: الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد خليل رئيس الإدارة المركزية للتعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور يوسف راشد أمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثلى عدد من الوزارات.

ناقش المجلس مشروع قانون حماية اللغة العربية، إذ أكد شوقي أن هناك اتفاقًا على حماية اللغة العربية، وأن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا لعودة اللغة إلى رونقها بالمدارس، وتحفيز الطلاب على التحدث بها سواء من خلال المناهج الدراسية أو الأنشطة الطلابية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تلزم جميع المدارس ومنها المدارس الدولية بتدريس المناهج القومية وهى: اللغة العربية، التربية الدينية، والتربية الوطنية، ويعقد امتحانها مع امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن قدرة العقل على الحلم والتفكر مرتبطة بعدد الكلمات المختزنة لديه والتي تساعده على التعبير بشكل كبير.