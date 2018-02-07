وزير التعليم لمصراوي: "الاستثمار في المعلم أهم من الكرسي والحيطة والشباك"

كتبت-ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن مشكلات المنظومة التعليمية كثيرة جدًا، سواء في البنية الأساسية أو التكنولوجية، أو مشكلات المعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة على علم بكل المشكلات وتحاول إصلاحها، ولكن في هذه الحالة لا بد من اللجوء لفقه الأولويات.

وأضاف الوزير -في تصريحات خاصة لمصراوي إجابة عن سؤاله بشأن محاولات حل مشكلات القرى والعشوائيات المحرومة المدارس-أن فقه الأولويات في وضع التعليم المصري، يرى أن الأهم إعادة التعليم لمنظومة التعليم: "أي حاجة هنعملها والولاد مش بيتعلموا تضييع وقت".

وقال الوزير: "إحنا مش شايفين إن الكرسي والحيطة والشباك وغيره هو الأهم، لكن اللي بيقوله المعلم في الفصل هو الأساس والباقي كله أدوات، سواء كانت تكنولوجيا أو خرسانة"، مؤكدًا أن الأهم الآن الاستثمار في البشر.

وتابع شوقي أن الوزارة تركز حاليًا على تدريب المعلمين للوصول للهدف: "لو عندي مدرس كويس واقف في الصحراء الولاد هيبقوا كويسين".​