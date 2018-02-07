الأزهر الشريف يطلق قافلة طبية لبوركينا فاسو

كتب - محمود مصطفى:

أرسل الأزهر الشريف قافلة طبية إلى دولة بوركينا فاسو، انطلاقًا من الدور الاجتماعي والإنساني الذي يضطلع به الأزهر تجاه القارة الأفريقية، وفق توجيهات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وأوضح بيان لمشيخة الأزهر اليوم الأربعاء، أن عمل القافلة يبدأ من اليوم ويستمر حتى 19 فبراير الجاري، وتضم 24 طبيبًا في 14 تخصصًا من أساتذة طب الأزهر، بالإضافة إلى طاقم من الممرضين والإداريين.

وأضاف البيان أن القافلة ستقوم بإجراء الكشف الطبي المجاني على المرضى بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية البسيطة والمعقدة مع توزيع الدواء المجاني المناسب لكل حالة، حيث تم شحن 6 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكان الأزهر الشريف قد أرسل - في نهاية نوفمبر الماضي - قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى مخيمات مسلمي (الروهينجا) اللاجئين في بنجلاديش، إضافة إلى قوافل أخرى توجهت إلى تشاد والصومال ونيجيريا وأفريقيا الوسطي، فضلا عن القوافل التي تجوب مختلف أنحاء مصر، في إطار الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف