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مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الجمارك

01:37 م الأربعاء 07 فبراير 2018
مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الجمارك

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم، على تعديلات قانون الجمارك بالمادتين 98 و130 مكرر، بشأن السلع المستوردة بغرض تصنيعها من أجل إضافة مستلزمات التعبئة والتصنيع.

وطالب الوزير، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المصانع بوضع الضمان النقدي أو البنكي، فضلا عن مد أجل الفترة الزمنية للتصنيع وإعادة تسليمها بمختلف المناطق؛ لإمكانية تصنيعها وتصديرها لعامين بدلًا من عام.

عمرو الجارحي وزير المالية مجلس الوزراء قانون الجمارك

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