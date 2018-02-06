أقباط أستراليا يتبرعون بـ140 ألف جنيه لأسرة حارس كنيسة حلوان

كتب- إسلام ضيف:

استقبل الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، اليوم الثلاثاء، السيدة فتحية محمد، زوجة الشهيد رضا عبدالرحمن إسماعيل، أمين الشرطة الذي استشهد أثناء تواجده ضمن حراسة كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان، أثناء الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة أواخر ديسمبر من العام الماضي.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، في بيان اليوم، إن الأنبا يوليوس سلّم الزوجة شيكًا بمبلغ مائة وأربعين ألف جنيه مصري، أرسله أقباط أستراليا مشاركًة منهم للأسرة، وتقديرًا لشجاعته وتفانيه في تأدية واجبه.