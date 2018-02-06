نقابة الإعلاميين تحيل أماني الخياط وأحمد الشريف وعبدالناصر زيدان للتحقيق

القاهرة - أ ش أ:

أعلن حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن مجلس إدارة النقابة اتخذ قراراً بإحالة أماني الخياط مقدمة برنامج (بين السطور) المذاع على قناة (ON Live) للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة.

وقال بيان للنقابة اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء بعدما رصدت لجنة المتابعة والرصد بالنقابة الخطأ المهني الذي وقعت فيه أثناء تناولها لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان، ما أساء لدولة عربية شقيقة لها مواقفها التاريخية الداعمة للدولة المصرية.

وقال نقيب الإعلاميين إن النقابة طالبت منذ أسابيع قليلة الإعلاميين بالالتزام بدعوة الرئيس السيسي بعدم الإساءة لأي دولة شقيقة أو أي دولة أخرى، كما طالبتهم بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الخاص بالإعلاميين، مؤكداً أن نقابة الإعلاميين ستتصدى بكل حزم لمثل هذه التجاوزات لضبط المشهد الإعلامي المصري.

وأضاف أن مجلس النقابة اتخذ قراراً بإحالة عبدالناصر زيدان مقدم برنامج (كورة بلدنا) المذاع على قناة (الحدث اليوم) للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة، على خلفية ما شهدته إحدى حلقات البرنامج من تجاوزات مهنية وأخلاقية.

كما اتخذ المجلس قراراً بإحالة أحمد الشريف مقدم برنامج (ملعب الشريف) المذاع على قناة (LTC) للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة، لما بدر من تجاوزات مهنية وأخلاقية اثناء مداخلة تليفونية تضمنت كل ألوان السباب والاتهامات للعديد من الشخصيات.

وأكد الكنيسي أن نقابة الإعلاميين بصدد اتخاذ إجراءات صارمة ضد ظاهرة (بيع الهواء) وفوضى ظهور أشخاص لا يصلحون للعمل الإعلامي وغير مؤهلين للظهور على الشاشة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.