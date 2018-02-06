بالصور.. حفل توقيع رواية أحمد يونس بمعرض الكتاب

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كتب - محمد لطفي:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، حفل توقيع رواية "نادر فودة 3.. النقش الملعون"، للكاتب والمذيع أحمد يونس.

وعلى هامش حفل التوقيع، شدد "يونس" على مدير دار جرير في السعودية على شحن الرواية، نظراً للطلب الجماهيري عليها في المملكة ولأن عدداً كبيراً من مستمعيه يؤكدون أنهم لا يجدونها هناك.

ورواية "النقش الملعون" هى الجزء الثالث من سلسلة روايات "نادر فودة"، التي صدر جزؤها الأول فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2017.